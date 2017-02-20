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otoparklarda yeni dönem!

OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM!

İstanbul'da günlük ortalama 150 bin araca hizmet veren İSPARK'ta artık kredi kartı ve İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek.

Tarih : 20 Şubat 2017, 09:19
Puan Ver : Otoparklarda Yeni Dönem!(10/10)11


Sürücüler tüm otoparklarda İstanbulkart'ı akıllı ödeme cihazlarına ve el terminallerine okutarak ödeme yapabiliyor. Kredi kartı ise şu anda  20 otoparktaki otomatik ödeme noktalarında geçerli.  İSPARK, otoparklardaki giriş-çıkışı hızlandırmak için tüm otoparklarda İstanbulkart'la ödeme kolaylığı getirdi.



İSPARK'ın kent genelinde bulunan tüm katlı, açık ve yol üstü otoparklarında artık İstanbulkart ile ödeme yapılabiliyor. İstanbulkart ile ödemeler, İSPARK görevlilerinin kullandığı el terminalleri üzerinden alınıyor.



 



kaynak:milliyet








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