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‘otopark reformu'na ankaralı müteahhitlerden destek

‘OTOPARK REFORMU'NA ANKARALI MÜTEAHHİTLERDEN DESTEK

Gün geçtikçe artan araç sayısı, otopark eksikliğinin gün geçtikçe daha da büyümesine neden oluyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:03
Puan Ver : ‘Otopark Reformu'na Ankaralı Müteahhitlerden Destek(5/10)2


Gün geçtikçe artan araç sayısı, otopark eksikliğinin gün geçtikçe daha da büyümesine neden oluyor. Konuyla ilgili hükümet elini taşın altına koymaya hazırlanırken, inşaat sektörü temsilcileri yapılacak düzenlemelerin 10 yıl içerisinde Türkiye'deki otopark sorununa çare olabileceğini söylüyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin “Artık her ev için 1 otopark zorunluluğu var. Otopark yapılabilmesi için elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz ve otopark işinde de çok sıkı bir denetim getiriyoruz” açıklamasının çok önemli olduğunu ifade eden İTO Yatırım ortaklarından Özkan Özçelik, özellikle Ankara için çileden çıkarma aşamasına getiren bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını heyecanla beklediklerini belirtti.



Eski yapıların birçoğunda yer verilmediği için şu an çözüm bekleyen en önemli sorunların başında gelen otopark çilesinin, yeni inşa edilen projeler sayesinde bir nebze de olsa giderilmeye başladığını anımsatan Özçelik, “Ankaralılar özellikle Çankaya'da aracını park etmenin nasıl kabusa dönüştüğünü, dar sokaklarda, dik yokuşlarda araçlarını park etmeye çalışmanın nasıl sıkıntı oluşturduğunu çok iyi bilir. Başkent'in en eski yerleşim yerlerinden olduğu için Çankaya'da sokaklar, yollar, binalar da hep eski alışkanlıklara göre kurgulanmış. Oysa inşaat ve altyapı işlerinde yıllar sonrasını da düşünerek çalışmalar yapılmalı. Verilere baktığımızda, 2002'de 8 milyon 655 bin 170 olan trafiğe kayıtlı araç sayısının, Ocak 2017 itibariyle 21 milyon 211 bin 701 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. 15 yıl gibi bir sürede gözlenen bu artış bile şehirler kurgularken 100 yıl sonrasının bile düşünülmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.



-Yeni projeler otopark sorununu çözecek



Özçelik, özellikle son 5 yıldan bu yana artan markalı konut projeleri ve yıkılıp yeniden inşa edilen binaların da otopark sorununun çözümü konusunda ciddi katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi:



“Geçen zaman hepimize daha ileri görüşlü olmayı öğretti. Araç sayısının daha da artacağını kestirmek güç değil. Bu yüzden de inşa edilen tüm yeni projelerde daire başına 2-3 hatta 4 araçlık otoparklar kurgulanıyor. Biz de Çankaya'nın en seçkin yerleşim yerlerinden Oran semtinde hayata geçirdiğimiz One Tower Diplomatique ve hemen altındaki One Tower AVM'de hem konut sahiplerinin hem de alışveriş için gelenlerin rahatlığı için kapalı otoparkları hizmete sunduk. Yapılacak yeni düzenlemelerde, metrekare büyüklüklerine göre daire başına ayrılan otopark alanının artması konusunun dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz. Örneğin 150 metrekarelik dairede oturan aileye 2; 230 metrekare büyüklüğündeki konuttakilere 3 araçlık yer ayrılmasının çerçevesi iyi belirlenmeli.”








Etiketler: ‘Otopark  Reformu  Na  Ankaralı  Müteahhitlerden  Destek    haber

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