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OTOPARK İNŞAATINDA TOPRAK KAYMASI! 20 BİNA MÜHÜRLENDİ, MAHALLELİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ


Otopark İnşaatında Toprak Kayması! 20 Bina Mühürlendi, Mahalleli Otellere Yerleştirildi
Tarih : 28 Ekim 2017, 00:00
Puan Ver : Otopark İnşaatında Toprak Kayması! 20 Bina Mühürlendi, Mahalleli Otellere Yerleştirildi(7/10)3

İstanbul Esenyurt'ta çalışmaları süren pazar alanı ve kapalı otopark inşaatı alanında yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Hasar gören yaklaşık 20 apartman mühürlenirken, evleri hasar gören vatandaşlar otele yerleştirildi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde belediye tarafından yapımı süren pazar alanı ve kapalı otopark inşaatında toprak kayması meydana geldi. Gece 01.00 sıralarında sağanak yağışın da etkisiyle yumuşayan toprak büyük bir gürültüyle kaydı. İnşaat alanı çevresinde oturan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Deprem olduğunu sanan vatandaşlar sokağa döküldü.SOKAKTA 5-10 SANTİNLİK YARIKLAR OLUŞTU

Birçok ev zarar görürken, binalar arasında 5-10 santim aralıklar ve sokak üzerinde yarıklar oluştu. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Binaları zarar gören vatandaşların evleri belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Kimi vatandaşlar yetkililerin gösterdiği yerlere yerleştirilirken, kimi vatandaşlar ise yakınlarının evlerine gitti."BİNALARIMIZ BİRBİRİNDEN AYRILDI"

Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle kayan toprak mahalle sakinlerini korkuttu. Deprem olduğunu sanan vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı. Yaşadığı bina zarar gören Döndü Gökdemir, "Bizim binalarımız da birbirinden ayrılmış durumda. Baya mağdur olanlar var. Burada da 3 bina boşaltıldı. Komşularımız hepsi dışarıda kaldılar" diye konuştu."YOL GÖSTERMİYORLAR"

Zarar gören 3 katlı binadaki eşyalarını boşaltan bir başka vatandaş ise, "Kapalı pazarla otopark olacaktı. Yağmurdan önce yine tahliye etmişlerdi bizi çatlamıştı evlerimiz. Belediyeye gittik tamam gidin mühürleri açın oturun. Sonra burası kaydı. Korktuk kaçtık. Evimiz de çatladı" dedi. Yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini dile getiren Bahattin Tavacı ise, "Binamız zarar gördü, kapımız mühürlendi. Yer göstermiyorlar. Diyorlar otellere yerleştireceğiz. Otelde ne yapacağız? Kaç gün sürecek? Neler olacak bilmiyoruz. Eşyalarımızı aldık bekliyoruz. Mağduruz" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞANLARA SÖYLEDİK, BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER"

Gidecek yerleri olmadığı için belediyenin gösterdiği otele yerleşeceklerini söyleyen aile ise, "Gece yağmur yağınca burada kaymalar oldu. Çalışanlara söyledik aralara beton koydular. Bir şey olmaz dediler. Daha sonra da tamamen kaydı. Çok büyük gürültü oldu. Binamız da yoldan ayrıldı. Ailemizle perişan olduk. Dışarıda kaldık. Bizi otele yerleştirecekler şimdi ne kadar sürecek bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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