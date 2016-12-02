

Şehir içinde faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin taşınması için Akyurt'ta kurulan ve Büyükşehir Belediyesi'nin de süre vererek taşınmalarını sağladığı, ayrıca altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla destek verdiği Otonomi, 2 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından hizmete açılacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Twitter'dan, Otonomi'nin 2 Aralık Cuma günü açılacağını, "Galerileri kent dışına taşıdık... İnşallah Otonomi, Sn Cumhurbaşkanımız ve Sn Başbakanımızın katılımları ile açılıyor..." diye duyurarak, açılış afişinin fotoğrafını paylaştı.