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OTONOMİ'NİN RESMİ AÇILIŞINI BUGÜN CUMHURBAŞKANI YAPACAK


OTONOMİ'NİN RESMİ AÇILIŞINI BUGÜN CUMHURBAŞKANI YAPACAK
Tarih : 02 Aralık 2016, 09:14
Puan Ver : Otonomi'nin Resmi Açılışını Bugün Cumhurbaşkanı Yapacak(7/10)6


Şehir içinde faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin taşınması için Akyurt'ta kurulan ve Büyükşehir Belediyesi'nin de süre vererek taşınmalarını sağladığı, ayrıca altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla destek verdiği Otonomi, 2 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından hizmete açılacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Twitter'dan, Otonomi'nin 2 Aralık Cuma günü açılacağını, "Galerileri kent dışına taşıdık... İnşallah Otonomi, Sn Cumhurbaşkanımız ve Sn Başbakanımızın katılımları ile açılıyor..." diye duyurarak, açılış afişinin fotoğrafını paylaştı.








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