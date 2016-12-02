OTONOMİ'NİN RESMİ AÇILIŞINI BUGÜN CUMHURBAŞKANI YAPACAK
Şehir içinde faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin taşınması için Akyurt'ta kurulan ve Büyükşehir Belediyesi'nin de süre vererek taşınmalarını sağladığı, ayrıca altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla destek verdiği Otonomi, 2 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından hizmete açılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Twitter'dan, Otonomi'nin 2 Aralık Cuma günü açılacağını, "Galerileri kent dışına taşıdık... İnşallah Otonomi, Sn Cumhurbaşkanımız ve Sn Başbakanımızın katılımları ile açılıyor..." diye duyurarak, açılış afişinin fotoğrafını paylaştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar