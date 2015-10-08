OTOMOTİVDE YERLİ HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 63 ARTTI
Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla toplam hafif ticari araç satışları yüzde 52, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 63, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 40 arttı.
Otomotiv Sanayi Derneğinin (OSD) raporuna göre, ocak-eylül döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 17, otomobil üretimi yüzde 7 yükseldi Otomotivde ihracat devam ederken, erli hafif ticari araç satışları yüzde 63 arttığı kaydedildi. Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla toplam hafif ticari araç satışları yüzde 52, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 63, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 40 arttı.
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