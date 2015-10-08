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otomotivde yerli hafif ticari araç satışları yüzde 63 arttı

OTOMOTİVDE YERLİ HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 63 ARTTI

Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla toplam hafif ticari araç satışları yüzde 52, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 63, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 40 arttı.

Tarih : 08 Ekim 2015, 09:31
Puan Ver : Otomotivde Yerli Hafif Ticari Araç Satışları Yüzde 63 Arttı(0/10)


Otomotiv Sanayi Derneğinin (OSD) raporuna göre, ocak-eylül döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 17, otomobil üretimi yüzde 7 yükseldi  Otomotivde ihracat devam ederken, erli hafif ticari araç satışları yüzde 63 arttığı kaydedildi. Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla toplam hafif ticari araç satışları yüzde 52, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 63, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 40 arttı.








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