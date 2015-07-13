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otomotivde rekor gelebilir

OTOMOTİVDE REKOR GELEBİLİR

Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Kudret Önen, otomotivin yıl sonunda üretim, ihracat ve iç pazarda rekor kırabileceğini açıkladı.

Tarih : 13 Temmuz 2015, 09:26
Puan Ver : Otomotivde Rekor Gelebilir(9/10)7


Otomotiv Sanayi Derneği(OSD) Başkanı Kudret Önen, Avrupa pazarındaki canlanmanın yanı sıra, teşvik sisteminin desteğiyle otomotiv sektöründe yatırımların meyvelerinin ilk yarı yılda alınmaya başladığını belirterek, yıl sonunda ihracat, iç pazar ve üretim açısından rekor bir yıl olmasını beklediğini söyledi.



Otomotiv sektörü Türkiye'nin 2023 hedefleri açısından özel bir öneme sahip bulunuyor.








Etiketler: Otomotivde  Rekor  Gelebilir    haber

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