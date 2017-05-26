Şirketlerin bugün yaptığı açıklamaya göre Hong Kong merkezli Geely Automobile Holdings ve İsveçli Volvo Car Group'un sahibi olan Geely, Proton'un bir birimi olan otomobil üreticisi Lotus'un da yüzde 51'ine sahip olacak.



Satın alma anlaşması, yakın dönemde Çin ile Malezya arasında imzalanan milyarlarca dolar büyüklüğündeki ticari anlaşmaları izliyor. Ancak Proton sadece bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda Malezya'nın bağımsızlık sonrası kaydettiği sanayileşme ve ekonomik büyümenin sembolü konumunda.







Malezya Maliye İkinci Bakanı Johari Abdul Ghani, anlaşmanın açıklandığı basın toplantısında, "Proton her zaman ulusal otomobilimiz ve gurur kaynağımız olacak, yüzde 50.1 ile Proton'un ana hissedarı olmaya devam edeceğiz" dedi.







Açıklamada anlaşmanın mali değeri yer almadı, ancak DRB-HICOM'dan yapılan açıklamada anlaşmanın Temmuz ayında imzalanmasının beklendiği belirtildi.







kaynak:sabah