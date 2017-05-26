Yazılım Güncellemeleri Neden Önemli?
Wannacry Fidyeyi İki Katına Çıkardı
Cisco Geleceğin Fabrikası İçin Düğmeye Bastı
Apple Ve Nokia Anlaşmaya Vardı
Dünya Genelinde Telefon Satışları Ne Durumda?
Huawei Honor 6A Resmen Duyuruldu
Project Scorpio Çıkış Tarihi Açıklandı
Qualcomm, 1 Milyondan Fazla Çip İle Iot Dünyasını Büyütüyor
Televizyonların Evrimi
Wannacry 'a Karşı Güvende Misiniz?
Proje Konutlarda ‘Kendi Elektriğini Kendin Üret' Dönemi
Microsoft Xbox Hesaplarını Hackleyen Şirketin Peşine Düştü
Tekken 7 Pc Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Psn Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı Belli Oldu
Moto G5S'in Görüntüleri Sızdırıldı
Galaxy Wide 2 Resmen Tanıtıldı
İphone Se, İphone 7'yi Geride Bıraktı
Microsoft Surface Pro Tanıtıldı
Ramazanda Et Fiyatlarında Artış Olmayacak
Otomotivde Dev Ortaklık!

otomotivde dev ortaklık!

OTOMOTİVDE DEV ORTAKLIK!

Şirketlerin bugün yaptığı açıklamaya göre Hong Kong merkezli Geely Automobile Holdings ve İsveçli Volvo Car Group'un sahibi olan Geely, Proton'un bir birimi olan otomobil üreticisi Lotus'un da yüzde 51'ine sahip olacak.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:32
Puan Ver : Otomotivde Dev Ortaklık!(5/10)2


Satın alma anlaşması, yakın dönemde Çin ile Malezya arasında imzalanan milyarlarca dolar büyüklüğündeki ticari anlaşmaları izliyor. Ancak Proton sadece bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda Malezya'nın bağımsızlık sonrası kaydettiği sanayileşme ve ekonomik büyümenin sembolü konumunda.



Malezya Maliye İkinci Bakanı Johari Abdul Ghani, anlaşmanın açıklandığı basın toplantısında, "Proton her zaman ulusal otomobilimiz ve gurur kaynağımız olacak, yüzde 50.1 ile Proton'un ana hissedarı olmaya devam edeceğiz" dedi.



Açıklamada anlaşmanın mali değeri yer almadı, ancak DRB-HICOM'dan yapılan açıklamada anlaşmanın Temmuz ayında imzalanmasının beklendiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Otomotivde  Dev  Ortaklık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER