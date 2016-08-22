OTOMOTİVCİLER DE FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR
Bankaların konut kredisi faizlerinde birer birer indirime gitmesinden sonra otomotivciler de taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş bekliyor.
Bankaların konut kredisi faizlerinde birer birer indirime gitmesinden sonra otomotivciler de taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş bekliyor.
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülan, “Faiz indirimi otomotiv sektörü için de son derece gerekli. Araç sahibi olmak isteyenlere daha uzun vadelerde ve uygun faizlerde kredi kullanımı sağlanmalı” dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından bankalar konut kredisi faizlerinde birer birer indirime giderken, otomotivciler de taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş bekliyor.
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