O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

otomotivciler de faiz indirimi bekliyor

OTOMOTİVCİLER DE FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Bankaların konut kredisi faizlerinde birer birer indirime gitmesinden sonra otomotivciler de taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş bekliyor.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:22
Puan Ver : Otomotivciler De Faiz İndirimi Bekliyor(0/10)


Bankaların konut kredisi faizlerinde birer birer indirime gitmesinden sonra otomotivciler de taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş bekliyor.



OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülan, “Faiz indirimi otomotiv sektörü için de son derece gerekli. Araç sahibi olmak isteyenlere daha uzun vadelerde ve uygun faizlerde kredi kullanımı sağlanmalı” dedi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından bankalar konut kredisi faizlerinde birer birer indirime giderken, otomotivciler de taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş bekliyor.








Etiketler: Otomotivciler  De  Faiz  İndirimi  Bekliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER