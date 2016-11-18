Türkiye'nin otomotiv sektöründe çok önemli büyüklüğe geldiğine işaret eden sektör temsilcileri, sektörün desteklenmesi ve önünün daha da açılarak büyümesi için politikalar geliştirilmesini istiyor



Bursa Otoshow Fuarı'nda bir araya gelen sektör dinamikleri, sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, sektörün uzun bir bekleyişin ardından geçen yıl iç pazarda 1 milyon adetlere ulaştığını anımsatarak, “Yılın son iki ayı içindeyiz. Daha pozitif hava var. Tahminimiz geçen seneki iç pazar adetlerinden çok farklı olmayacağı, 950 bin ile 1 milyon adet arasında satışla yılı kapatacağız yönünde” dedi.



İhracat tarafında ise tablonun daha iyi olduğunu belirten Erce, “Avrupa'daki olumlu gelişmelere paralel olarak geçen yıl 992 bin ile kapatmış olduğumuz ihracat adedinin 1 milyon 100 binlere ulaşmasını bekliyoruz. Buna paralel olarak geçen yıl 1 milyon 350 bin olan üretim adedi 1,5 milyona ulaşacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.



2017 yılında belirsizliklerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklı daha fazla olacağı öngörüsünde bulunan Erce, “Amerika ve Avrupa'daki para politikalarının yanı sıra Türkiye Merkez Bankası'nın uygulayacağı para politikası ile cari açıktaki gelişim önemli dinamikler olarak karşımıza çıkıyor. Tahminimiz 2017'nin 2016'dan çok farklı olmayacağı yönünde” ifadesini kullandı.







“Vergi oranlarını artıracak bir şey yapılmamalı”



Erce, Türkiye'nin otomotiv sektöründe çok önemli konumda olduğuna dikkati çekerek, dünya pazarında 17'nci sırada yer aldığını, Avrupa'da ise 6'ncı büyük pazar olduğunu vurguladı. Aynı zamanda dünyanın en büyük 15'inci, Avrupa'nın da 5'inci üreticisi olduğunu söyleyen Erce, Avrupa'ya en çok ihracat yapan ülkeler arasında ise birinci sırada bulunduğunu vurguladı. “Türkiye otomotiv sektöründe çok önemli büyüklüğe geldi” diyen Erce, “500 binin üzerinde de istihdam sağlıyor. Bu çarpan etkisiyle milyonlara ulaşıyor. Potansiyeli çok büyük olan sektörün desteklenmesi ve önünün daha da açılarak büyümesine hizmet edecek politikaların geliştirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Gündemde olan ÖTV taslağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erce, şunları kaydetti:



“Türkiye'de otomotiv sektörü üzerindeki vergiler zaten çok fazla. Bu vergi oranlarını artıracak bir şey yapmamak daha doğru olacak. Türkiye geçen yıl yüzde 4 büyüdü. Bunun 1,5-2 puanı otomotivden geldi. Sektörün hızının kesilmemesi gerekiyor. Bir sistem değişikliği söz konusu ise bunu sektörle yan yana gelerek değerlendirmek daha doğru olur. ÖTV taslağı gördüğümüz kadarıyla şu an motor hacmine, hibrit ve elektrikli araçlarda motor gücüne, kilovata göre yapılan vergilendirmenin birden fazla parametreyle yapılmasını içeriyor. Ancak ne şekilde dizayn edileceği belli değil. Sistem değişikliği için geçiş sürecinin de tanımlanması lazım.”







kaynak:dünya