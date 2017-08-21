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Otomotiv Yetkili Satıcıları, Kendi Sigorta Şirketini Kuruyor

OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI, KENDİ SİGORTA ŞİRKETİNİ KURUYOR

Trafik sigortasında yaşanan sorunlar otomotiv yetkili satıcılarını da mağdur etti. OYDER, 972 üyesiyle kendi sigorta şirketini kurmak için harekete geçti.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Otomotiv Yetkili Satıcıları, Kendi Sigorta Şirketini Kuruyor(7/10)3

Son dönemde zorunlu trafik sigortasında yaşanan sorunlar otomotiv yetkili satıcılarını da harekete geçirdi. Türkiye'deki 972 yetkili satıcıyı bir çatı altında toplayan OYDER, yaşanan mağduriyeti önlemek için sigorta şirketi kurmaya hazırlanıyor. Şu anda henüz proje aşamasında olan bu düşüncenin hayata geçirilmesi için fizibilite çalışması yaptıklarını söyleyen OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sonuç istenen seviyelerde çıkarsa şirketin temellerini en kısa zamanda atacaklarını söyledi. Yetkili satıcıların bir araya gelerek koyacakları makul bir sermaye ile sigorta şirketinin kurulabileceğini anlatan Şahsuvaroğlu, çözümsüzlükten çözüm üreteceklerini kaydetti.

MAĞDURİYET VAR

Yetkili satıcıların uzun zamandır sigorta şirketleri tarafından mağdur edildiğini ifade eden Şahsuvaroğlu, şunları anlattı: "Sigorta sektörü ile kamu düzenleyicileri arasında yaşanan 'trafik sigortası' sorunu temmuzda havuz uygulaması ile çözülmeye çalışıldı. Ama konu halen tam bir çözüme kavuşmadı. Bu sorun başladığı tarihten bu yana araç satışlarında büyük bir kaos yaşanıyor. Konuyu hem Türkiye Sigortalara Birliği hem de Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile paylaştık. Sigorta şirketlerinin bilgisayar ekranını kapatma gibi yöntemlerle poliçe üretimini zorlaştırdıkları görülüyor. Bu yüzden araç teslimatlarında sorunlar yaşanıyor. Araçlarını teslim alamayan müşterilerin memnuniyetsizliği artıyor. Bu durum yetkili satıcıların müşteri memnuniyeti puanlarını düşürüyor. Ayrıca, müşteriler nezdinde itibar kaybına uğramasına neden oluyor. Yetkili satıcılarımız zor durumda kalıyor."

PEŞİNAT MİKTARI

BDDK tarafından 2013'te yapılan yönetmelik değişikliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Şahsuvaroğlu, "50 bin TL barajının döviz kurları artışı mertebesinde yeniden düzenlenmesi ve 48 ay ile sınırlandırılmış vade limitinin kaldırılması gerekli. Bu yönetmelik kapsamında olan birçok uygulamada örneğin kredi kartlarının taksit sayısında esnemeler yapıldı" dedi.

İKİNCİ ELDE GARANTİ SÜRESİ AZALDI

Şahsuvar oğlu, ikinci el motorlu taşıtlar ticaretini düzenleyen yönetmeliğin iki ay önce Başbakanlığa gönderildiğini anlatan Şahsuvaroğlu, garanti uygulamasıyla ilgili değişiklikler yapıldığını söyledi.. Şahsuvaroğlu, "İlk yönetmelikte ikinci el otoda garanti zorunluluğu 10 yaş 200 bin kilometreydi. Şimdi 8 yaş 160 bin km'ye çekildi. Garanti süresi ise 6 ay-10 bin km'den 3 ay-5 bin km'ye indirildi. İlk yönetmelikteki hali tüketiciler için daha faydalıydı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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