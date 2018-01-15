İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu

Otomotiv Şirketleri, Hibrit ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi

OTOMOTİV ŞİRKETLERİ, HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA PATENT ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Otomotiv markaları büyük değişim için Ar-Ge yatırımlarına hız verdi. 2010-2015 arasında hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili yapılan çalışmalarda şirketler adeta patent savaşına girdi.

Tarih : 15 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi(10/10)6

Otomotiv dünyası büyük değişime hazırlanıyor. Fosil yakıtlarla çalışan otomobiller yerini, kısa süre içinde elektrik ve hidrojenle çalışan otomobillere bırakacak. Ayrıca otonom yani sürücüsüz otomobiller yollara çıkacak. Otomotiv markaları bu büyük değişim için Ar-Ge yatırımlarına hız verdi.

EN ÇOK PATENT BAŞVURUSU ALMANLARDAN

2010-2015 arasında hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili yapılan çalışmalarda en çok patente Alman firmalarının sahip olduğu dikkat çekiyor. Hibrit teknolojisiyle ilgili patentlerin yüzde 32'si, elektrikli teknolojisiyle ilgili patentlerin yüzde 34'ü Almanlara ait. Bu dönemde Japon firmaları, hibrit patentlerinin yüzde 27'sini, elektrik patentlerinin yüzde 23'ünü aldı. Hibrit patentlerinin yüzde 17, elektrik patentlerinin yüzde 18'i Amerikalı firmalara ait. Diğer patent sahibi ülkeler ise Güney Kore, Fransa ve Çin oldu.

18 MİLYAR EURO

Dünyadaki otonom sürüş konusundaki patentlerin yüzde 52'si Alman otomotiv sanayisine ait. Almanya'yı Amerika ve Japonya izliyor. Bu dönemde Alman firmaların otonom sürüş için harcadığı para ise 18 milyar euroyu buluyor.

OTOMOTİVCİLER DIŞINDA BİR TEK GOOGLE VAR

VDA verilerine göre 2010'dan bu yana otonom sürüş konusunda Ar-Ge çalışması yürüten 10 firma içinde Bosch 545 adet patentle birinci sırada yer aldı. Listede otomotiv üreticisi olmayan iki firma dikkat çekti. Lastik markası Continental, 277 patent ile üçüncü, Google ise 198 patentle beşinci oldu.

ALMANLAR PATENT SAYISINDA ÖNDE

Bosch 545

Audi 292

Continental 277

GM 246

Google 198

VW 184

Toyota 16

Daimler 156

BMW 142

Ford 103

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otomotiv  Şirketleri  Hibrit  Ve  Elektrikli  Araçlarda  Patent  Almak  İçin  Sıraya  Girdi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER