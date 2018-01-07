Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektörün aralık ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 2 milyar 491 milyon dolar oldu. Otomotiv sektörünün aralık ayında Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. Otomotiv sektörü, böylece ağustos ayı hariç geçen yılın bütün aylarında 2 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. Geçen sene aylık bazdaki ortalama ihracat rakamı 2,4 milyar dolara ulaştı.

YAN SANAYİ İHRACATI YÜZDE 16 ARTTI

Aralık ayında mal grupları bazında "Otomotiv Yan Sanayi" ihracatı yüzde 16 artarak 843 milyon dolar olurken, "Binek Otomobil" ihracatı ise yüzde 9 azalarak 989 milyon dolar olarak gerçekleşti. "Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar" ihracatı yüzde 20 artışla 453 milyon dolar, "Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı" da yüzde 22 artışla 158 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya yüzde 14, Romanya'ya yüzde 60, Rusya'ya yüzde 57 artış oldu.

Binek otomobil ihracatında, önemli pazarlardan İtalya'ya ihracatta yüzde 30, Fransa'ya yüzde 19, Almanya'ya yüzde 26, Birleşik Krallık'a yüzde 43 düşüş yaşanırken, Polonya'ya ihracatta yüzde 59, Slovenya'ya da yüzde 51 artış kaydedildi. ?

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık'a yüzde 95, İtalya'ya yüzde 13, Belçika'ya yüzde 49 ve İspanya'ya ihracatta yüzde 43 artış yaşandı. ABD'de yüzde 26, Slovenya'da ise yüzde 13 ihracat düşüşü görüldü. ?

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya dış satımda yüzde 46 artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 70, Fas'a yüzde 662, Polonya'ya yüzde bin 302 artış, Birleşik Krallık'a yapılan ihracatta da yüzde 62 düşüş yaşandı.

ALMANYA EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI OLDU

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya aralık ayındaki ihracat, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 338 milyon dolar oldu. İkinci sıradaki İtalya'ya ihracat ise yüzde 11 geriledi ve 277 milyon dolar olarak gerçekleşti. Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa'ya ihracat da yüzde 6 azalarak 250 milyon dolar oldu.

Aralık ayında önemli ihracat pazarlarından ABD'ye yönelik yüzde 70'lik artış dikkati çekti. Diğer pazarlardan Polonya'ya yüzde 60, Slovenya'ya yüzde 22, Romanya'ya yüzde 59 artış kaydedilirken, İsveç'e ihracatta ise yüzde 21 düşüş oldu.

AB'YE İHRACAT YÜZDE 3 ARTTI

Ülke grubu bazında bakıldığında Türkiye otomotiv sektörünün aralık ayında da en büyük pazarı AB ülkeleri oldu. Otomotiv ihracatından yüzde 75 pay alan AB ülkelerine aralık ayında yüzde 3 artışla 1 milyar 859 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Yılın son ayında alternatif pazarlar arasında yer alan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 52 ihracat artışı dikkati çekerken, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihracatta yüzde 34, diğer Amerikan ülkelerine ihracatta yüzde 49 artış yaşandı.

Kaynak: haberinburada