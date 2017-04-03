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otomotiv sektöründe ihracaat rekoru

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İHRACAAT REKORU

Türk otomotiv sektörü bu yılın rekor ihracatını yaşıyor. İlk çeyrekte 7 milyar 11 milyon 763 bin dolar ihracaat ile büyük bir rekora imza atıldı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 17:27
Puan Ver : Otomotiv Sektöründe İhracaat Rekoru(5/10)5


Türk otomotiv sektörü rekor ihracatını yaşıyor. Yılın ilk çeyreğinde 7 milyar 11 milyon 763 bin dolar olan ihraacat tutarı yeni bir rekoru da beraberinde getirdi. Önceki yıllarda sektör 5-6 milyar dolar aralığında yılı kapatıyordu. 24.7 milyar dolar ile tüm tamanların ihracat rekoru da kırılmış oldu. Türkiye iracatçılar Meclisi listesinde otomotiv sektörü 2016 yılı ocak ve mart dönemleri itibariyle 5 milyar 542 milyon 94 bin dolar ihracat olacaktı.



bu yılın aynı döneminde ise yüzde 26.5 oranını yukarı çekerek 7 milyar 11 milyon 763 bin dolara taşımış oldu. Türkiye ihracatının yüzde 18.9 oranı yine otomotiv sektörününün aldığı pay olarak öne çıkıyor. Sektör yılın ilk çeyreğini ise lider durumda kapattı Otomotiv sektörünü yüzde 11.1 ile kimyevi maddeler takip ederken yüzde 11 ile hazır giyi ve konfeksöyon ve yüzde 8 ile çelik sektörleri ile diğer sektörler listede yerini aldı. Mart ayında durum biraz farklı oldu. yüzde 32.5 ile 2 milyar 712 milyon 809 bin dolar dış satışta rekor düzeylere ulaşan sektör aylık bazda düşünüldüğünde tarihinde en yüksek ihracaat rakamlarını yakaladı.  Ocak ayında ise yüzde 36.8'lik artış ile Ağustos 2011 yılını baz alırsak en yüksek artış oranı yine otomotiv sektöründe kayıtlara geçti. Sektör ihracaat olarak Şubat ayında ise yüzde 12. 5 artış elde etti. Dış satımlarda sektör 24.7 milyar dolar ile ihracat rekorunu kırdı ve 2008 yılının ilk çeyreğinde ise 6.4 milyar dolar da geride kalarak 7 milyar 11 milyan 763 bin dolarla yine bir rekor yakalanmış oldu.



 



kaynak:haberakar








Etiketler: Otomotiv  Sektöründe  İhracaat  Rekoru    haber

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