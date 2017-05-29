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otomotiv sektörü bir rekora daha koşuyor!

OTOMOTİV SEKTÖRÜ BİR REKORA DAHA KOŞUYOR!

Araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakalar, muayeneden geçemeyecek.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 11:27
Puan Ver : Otomotiv Sektörü Bir Rekora Daha Koşuyor!(8/10)7


Araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakalar, muayeneden geçemeyecek. Genişliği 11 santimetre, uzunluğu 52 santimetre olacak plakalarda, silik, bold, italik veya kapatma şeklindeki yazı ve rakamlar ağır kusur kapsamında değerlendirilecek.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kusur tablosu yayımlandı.



Buna göre, Hızlı Geçiş Sisteminde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamına alındı.



Söz konusu düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu'nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.



 



kaynak:sabah








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