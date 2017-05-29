

Son 10 yılda 15 milyar dolar, 2016'da 1.96 milyar dolar dış ticaret fazlası veren otomotiv sektörü 2017'de hızlı bir başlangıç yaptı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin hazırladığı otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat 2016'ya göre yüzde 28 artarken, ithalat yüzde 17 azaldı. Yılın ilk üç ayında dış ticaret fazlası yüzde 230 gibi oldukça yüksek bir oranda artarak 2.7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Üç aylık dış ticaret fazlası 2016 toplamını şimdiden katladı.







10 SEKTÖR ARASINDA BİRİNCİ







Otomotiv sektörü 2017 sonunda 27 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor. Dış ticaret fazlasının da 10 milyar doları zorlaması bekleniyor. Bu gerçekleşirse otomotiv sektörü yıl sonunda üretim ve ihracat dışında, dış ticaret fazlasında da rekor kıracak.



2017 Ocakmart döneminde dış ticaret fazlası veren ilk 10 sektör arasında otomotiv birinci konumda bulunuyor. En fazla dış ticaret fazlası veren sektörler sıralamasında otomotivi 1.9 milyar dolarla örme giyim eşyası sektörü izliyor.







Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre, otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. 2011'deki dış ticaret açığı 1.3 milyar dolar, 2015'deki açık ise sadece 80 milyon dolar oldu. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.







kaynak:milliyet