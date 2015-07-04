

Otomotiv pazarında bu yılın başından itibaren hareketlenen satışlar, seçime ve sonuçlarına rağmen artış trendini haziranda da sürdürdü. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay yüzde 43.21 artışla 86 bin 158 adet olurken, yılın ilk yarısındaki artış yüzde 51'i buldu.







Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre haziran ayında satılan 86 bin 158 aracın 67 bin 766'sı binek otomobil olurken, otomobil satışlarındaki artış da yüzde 43.34 oldu. Geçen yılın haziran ayında toplam 60 bin 163 adet araç satılırken, bunun 47 bin 278'i binek otomobil olmuştu.







Yılın ilk yarısında ise toplam otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45.21 arttı ve 327 bin 846 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemdeki toplam araç satışı ise 432 bin 550 oldu.



Ticari hızını aldı







Geçtiğimiz ay hafif ticacri araç satışları da artış trendini sürdürdü. Özellikle K-Belgesi'nde yapılan indirimin ardından başlayan bu artış, gerek ilk yarı yılda, gerekse de haziran ayında etkisini fazlasıyla gösterdi. Haziranda hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.74 artışla 18 bin 392 adet olarak gerçekleşti. İlk 6 aylık dönemdeyse hafif ticari araç toplam satışları da, yüzde 71.4 artış göstererek 105 bin adede yaklaştı.



ODD, otomotiv sektörü toplam pazarının bu yıl 900,000-950,000 aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Derneğin Genel Koordinatörü Hayri Erce, toplam otomotiv pazarının, bu yılın ilk 6 ayında 432 bin 550'e ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre baz etkisiyle yüzde 50.79 artış gösterdiğini hatırlatırken, “2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 900-950 bin aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir” ifadesini kullandı.