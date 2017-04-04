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otomotiv pazarı martta yüzde 11 daraldı

OTOMOTİV PAZARI MARTTA YÜZDE 11 DARALDI

Otomotiv satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daraldı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 16:45
Puan Ver : Otomotiv Pazarı Martta Yüzde 11 Daraldı(10/10)9


Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar geleneksel olarak hız kazandığı mart ayında geçen yıla kıyasla yüzde 11 daralarak 73 bin 802 adete inerken, yılın ilk çeyreğinde ise düşüş yüzde 7.4 olarak gerçekleşti.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre satışlar Ocak-Mart döneminde 156 bin 90 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında Otomobil pazarında satışlar Mart'ta yüzde 13.1 gerilerek 55 bin 616 adete indi. Hafif ticari araç pazarında ise mart ayında yüzde 4.2 gerileyerek 18 bin 186 adet oldu.



 



kaynak:milliyet








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