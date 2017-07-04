

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporuna göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 8.58 azalarak toplam 401 bin 158 adet olarak gerçekleşti.







2016 yılı altı aylık dönemde toplam pazar 438 bin 817 adet olmuştu. İlk 6 ayda yaşanan bu daralma sektörün beklentisi doğrultusunda gelişti. Çünkü rekor6 ayda otomotiv pazarı yüzde 8.5 daraldı



satışın yapıldığı 2016 yılının sonunda gerçekleşen ÖTV artışı ve kurlardaki hareketlilik 2017 yılı pazar beklentilerini düşürmüşü. Ancak referandum sonrası belirsizliğin kalkmasıyla toplam pazarın özellikle son çeyrekte yeniden hareketlenerek yılı 2016'ya yakın seviyelerde tamamlaması bekleniyor. Zaten ODD de 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925 bin adet seviyesinde kapatmasını öngörüyor.























kaynak:hurriyet



