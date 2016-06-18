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otomotiv ihracatında rekor var, dünyada ilk 5'e girdik

OTOMOTİV İHRACATINDA REKOR VAR, DÜNYADA İLK 5'E GİRDİK

Başbakan Binali Yıldırım dün iftardan sonra eşiyle bir kafeye gitti. Burada "Otomotivde bu yıl iyi gidiyoruz. İhracatta rekor var." dedi.

Tarih : 18 Haziran 2016, 12:12
Puan Ver : Otomotiv İhracatında Rekor Var, Dünyada İlk 5'e Girdik(10/10)12


 Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün Çukurambar'da akşam katıldığı bir iftar programının ardından eşi Semiha Yıldırım'la gençlerin yoğun olarak bulunduğu bir kafeye geçti.



GENÇLERDEN İKSİR ALDI



Kafeye girişi sırasında "Gençlerin arasına girelim de biraz gençlik iksiri alalım" diyen Yıldırım, gençlere otomotiv sektörünün en iyi sektörlerden biri olduğunu anlattı.



"OTOMOTİV İYİ GİDİYOR"



Yıldırım, "Otomotivde bu yıl iyi gidiyoruz. İhracatta rekor var. Bunları siz yapıyorsunuz" dedi. Yollarda "dur kalk" olayının bittiğini anlatan Yıldırım, "Yolların bir yılda zaman ve yakıttan sağladığı tasarruf 16 milyar. Yollarda zaman kaybı, dur kalk, bir de fazladan yakılan yakıt. Daha ilginci bu yollarda dur kalkların ortadan kalkmasından dolayı 1 yılda havaya 3 milyon 250 bin ton az egzoz gazı veriyor" bilgisini verdi.



"DÜNYADA İLK 5'E GİRDİK"



Ekonomideki gelişmelerin kendisine enerji verdiğini dile getiren Yıldırım, "Dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girdik. Neye rağmen? Turizm'de ve ihracatta gerileme var. Bizim meselemiz değil, krizden dolayı. Kriz ve bölgelerde, Suriye, Irak'ta yaşananlar, Rusya ile olan sıkıntılar... Tüm bunlara rağmen Türkiye 4.8 büyüdü. İşsizlik ve enflasyon inmeye başladı" ifadesini kullandı.








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