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otomotiv devine şok !

OTOMOTİV DEVİNE ŞOK !

Fransa`da Renault hisse senetleri, emisyon standardlarıyla ilgili olduğu belirtilen soruşturmaya bağlı olarak %20`nin üzerinde değer kaybetti

Tarih : 14 Ocak 2016, 16:14
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Renault SA hisse senetleri, Fransız yetkililerin Renault'da muhtemelen emisyon testi soruşturması kapsamında bilgisayarlara el koyduğuna dair haberle son 17 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.



Perşembe günü, Fransa'da CGT sendikası yetkilisi Florent Grimaldi'nin telefonla yaptığı açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığı müfettişleri Renault'nun motor sertifikalama ve standard test ile bağlantılı bazı tesislerinde incelemeler yaptı. Agence France-Presse'in daha önce aynı şekilde haberleri böylece doğrulanmış oldu. Grimaldi, Volkswagen AG skandalının akabinde bu soruşturmanın da emisyon standardları kapsamında olduğu izlenimi edinildiğini belirtti.








Etiketler: Otomotiv  Devine  Şok      haber

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