OTOMOTİV DEVİNE ŞOK !
Fransa`da Renault hisse senetleri, emisyon standardlarıyla ilgili olduğu belirtilen soruşturmaya bağlı olarak %20`nin üzerinde değer kaybetti
Renault SA hisse senetleri, Fransız yetkililerin Renault'da muhtemelen emisyon testi soruşturması kapsamında bilgisayarlara el koyduğuna dair haberle son 17 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.
Perşembe günü, Fransa'da CGT sendikası yetkilisi Florent Grimaldi'nin telefonla yaptığı açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığı müfettişleri Renault'nun motor sertifikalama ve standard test ile bağlantılı bazı tesislerinde incelemeler yaptı. Agence France-Presse'in daha önce aynı şekilde haberleri böylece doğrulanmış oldu. Grimaldi, Volkswagen AG skandalının akabinde bu soruşturmanın da emisyon standardları kapsamında olduğu izlenimi edinildiğini belirtti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar