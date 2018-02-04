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Otomotiv devinde büyük tehlike! 182 bin aracını geri çağırdı

OTOMOTİV DEVİNDE BÜYÜK TEHLİKE! 182 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

Japon otomobil üreticisi Toyota, Çin'deki 182 bin aracını hava yastıklarındaki işlev bozukluğu nedeniyle geri çağırdı.

Tarih : 04 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Otomotiv Devinde Büyük Tehlike! 182 Bin Aracını Geri Çağırdı(10/10)6

Japon otomobil üreticisi Toyota, Çin'deki 181 bin 797 aracını hava yastıklarındaki işlev bozukluğu nedeniyle geri çağırdı. Çin Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, hava yastıklarında arıza bulunan modellerin, 4 Mayıs 2015 ile 4 Şubat 2016 tarihleri arasında üretilen New Highlander, Levin, Levin hibrit ve Corolla hibrit modellerinden oluştuğu belirtildi.

SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ

İlgili modellerde arızalı hava yastıklarındaki şişirici parçaların işlev bozukluğunun sürücünün güvenliği için tehlike yaratabileceği ifade edilen açıklamada, bundan endişe duyulduğu kaydedildi.

Toyota da ülkedeki 181 bin 797 aracını hava yastıklarındaki bu işlev bozukluğu nedeniyle geri çağırdı. Bu noktada işlemlerin, 10 Şubat'tan itibaren başlayacağı ve şirketin arızalı parçaları ücretsiz değiştireceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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