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Otomotiv devi, kârı elinin tersiyle itti! Artık dizel üretmeyecek

OTOMOTİV DEVİ, KâRI ELİNİN TERSİYLE İTTİ! ARTIK DİZEL ÜRETMEYECEK

Toyota, Avrupa'da dizel pazarının en güçlü olduğu ülkelerden biri olan İtalya'da, artık hiç bir dizel otomobil satmayacağını açıkladı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 13:20
Puan Ver : Otomotiv Devi, KâRı Elinin Tersiyle İtti! Artık Dizel Üretmeyecek(10/10)6

İtalya'da yaklaşık 90 bin adetlik bir satış rakamı olan Toyota, hibrid yakıtlı otomobillere yönelme stratejisi doğrultusunda bundan sonra ülkede dizel yakıtlı otomobil satmayacağını duyurdu.

DİZEL SATIŞLARI ARTIŞ GÖSTERMİŞTİ

İtalya Avrupa'da dizel araç satışlarının en güçlü olduğu ülkelerden birisi konumunda bulunuyor. Diğer Avrupa ülkelerinin aksine dizel satışları artarken, pazar payı önceki yıla göre yüzde 6.2 artışla yüzde 56.7'ye çıktı. Ülkede benzinli araçların pazar payı yüzde 31.6, hibrid araçların pazar payı ise yüzde 71'lik artışla yüzde 3.4 seviyesinde bulunuyor.

BENZİNLİ VEYA HİBRİT

Toyota'nın İtalya'da sattığı Auris ve Rav4 modelleri bundan sonra sadece hibrit motor versiyonu ile piyasada olacak. Aygo modeli benzinli, C-HR ve Yaris ise benzinli veya hibrid olarak satılacak.

Prius da geçmişte olduğu gibi yine sadece hibrit versiyonu ile tüketicilerle buluşmaya devam edecek.

Toyota İtalya'da eski dizel yakıtlı otomobilini verip hibrit araç almak isteyenlere 7 bin euroya kadar teşvik veriyor.

Japon devinin 2017 yılı içerisinde dizel satışlarının payı toplam satışlar içerisinde yüzde 6 seviyesinde bulunuyordu. Şirket, bu satış kaybını hibrit versiyonlarla telafi edeceğini düşünüyor.

Öte yandan Toyota, yakıt ekonomisi ve düşük karbondioksit salınımı nedeyle SUV ve pick-up modelleri olan Land Cruiser ve Hilux'ta dizel alternatifini sunmaya devam edecek.

DİZELİN PAYI YÜZDE 15

Toyota sözcüsü, kararla ilgili yaptığı açıklamada, piyasa koşullarının artık dizelden uzaklaşma yönünde kendilerini ittiğini ve Toyota'nın ana stratejisinin hibrit olacağını belirtti. Sözcü, "ne kadar ilerlersek, dizele olan ihtiyaç da o kadar azalacak " dedi.

Avrupa'da geçtiğimiz yıl satılan Toyota modellerinin yarısını hibrit araçlar oluşturdu. Dizel araç satışının payı ise yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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