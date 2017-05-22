OTOMOTİV DEVİ CEO'NUN GÖREVİNE SON VERDİ
Otomotiv devi Ford'un CEO'su Mark Fields'in satışlarda yaşanan büyük düşüş nedeniyle görevden ayrılacağı açıklandı. Fields'in yerine şirketin sürücüsüz araç biriminin başında bulunan James Hackett gelecek
New York Times gazetesi, Ford'un satışlarında yaşanan büyük düşüş nedeniyle şirketin CEO'su Mark Fields'in görevden ayrılacağını duyurdu. Fields'in yerine şirketin sürücüsüz araç biriminin başında bulunan James Hackett'ın gelmesi bekleniyor.
Ford'un satışları, geçen ay bir önceki yıla göre ABD'de yüzde 7, Avrupa'da ise yüzde 11 oranında düşmüştü. Şirket kapı mandalı ve motorda yanmaya neden olabilecek kaporta altındaki problem nedeniyle 570 bin aracını da geri çağırmak zorunda kalmıştı. Fields'in göreve geldiği 2014'ten bu yana Ford'un hisselerinde yüzde 40 düşüş yaşandığı belirtiliyor.
Ford geçen hafta dünya çapında çalışanların yüzde 10'unu işten çıkaracağını duyurmuştu. Şirketin dünya çapında 200 bini aşkın çalışanı bulunuyor.
kaynak:habertürk
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