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OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN HALK OTOBÜSÜ KANALA UÇTU: 5 YARALI


Otomobille Çarpışan Halk Otobüsü Kanala Uçtu: 5 Yaralı
Tarih : 22 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : Otomobille Çarpışan Halk Otobüsü Kanala Uçtu: 5 Yaralı(7/10)3

Önce otomobille kafa kafaya çarpıştı sonra kontrolden çıkarak kanala uçtu.

HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL, KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki Büşra Uğur yönetimindeki 60 HB 950 plakalı otomobil kavşaktan dönüşte 53 yaşındaki Kenan Kılıç'ın kullandığı 60 H 0101 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

OTOBÜS SULAMA KANALINA UÇTU

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, halk otobüsü ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. O sırada bölgede çalışma yapan belediye işçileri kanala girerek suya düşen otobüs şoförü Kenan Kılıç ile yolcular Ragıp Polat ve Hale Yavuz'u çıkarttı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Büşra Uğur ile otomobilde bulunan 48 yaşındaki Nevin Uğur da yaralandı. 5 yaralı, çağrılan ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste başka yolcu bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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