OTOMOBİLİNİN ÇALINDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ
ADANA'da çaldıkları otomobille polisten kaçmaya çalışan hırsızlar kaza yaptı. Hırsızlar kaçarken, otomobilin sahibi Durmuş Ali Bayram aracının çalındığını polisten öğrendi.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 01 GH 629 plakalı otomobildekiler, gaza basıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı. Hasar g ören otomobili terk eden 4 kişi kaçarak izlerini kaybettirdi.
Otomobilin çalıntı olabileceğinden şüphelenen polis, aracın plaka sorgulamasında herhangi bir hırsızlık kaydına rastlamadı. Bunun üzerine plakadan aracın ruhsat sahibinin Durmuş Ali Bayram olduğunu belirleyen polis, telefonla ulaştığı Bayram'a aracının çalınıp çalınmadığını sordu.
kaynak:milliyet
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