

Olay, öğleden sonra Hilvan'a bağlı İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. Mercimek ekili tarlada çalıştığı sırada park ettiği otomobiline giren yılanı gören Mahmut Ogur, çevredekilere haber verdi. Otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarmak için uzun süre uğraşan Ogur ve yakınları, sonunda yılanı çıkarmayı başardı. Yaklaşık 2 metrelik yılanın büyüklüğü şaşkınlığa neden oldu.



İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise elindeki eldivenle çıkardığı yılanı yere çarparak öldürdü.















kaynak:milliyet