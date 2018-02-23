OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ TIRA ÇARPMASI FACİAYA NEDEN OLDU
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil yol kenarındaki tıra çarptı. Kazada sürücü ile 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki diğer iki yolcu da yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
YOL KENARINDA DURAN TIRA ÇARPTI
Salihli'den Alaşehir istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 TA 7884 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarında duran Mehmet İnal idaresindeki 45 VY 421 plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen sürücü ile 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki diğer yolcular Serhat Doymaz (26) ve Okan Tamkan (32) ise yaralandı.
TIR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Cesetler, olay yerinde incelemeler tamamlandıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere Alaşehir Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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