Emekli Olamayan Bağkur'lu Çiftçiye, Düşük Kredi Verilmesi İçin Protokol İmzalandı
Aşkı İçin Çarşaf Giyerek Kadın Kılığına Giren Genç Yakalandı
İstanbul'da Öldürülen Çiftin Katili: Eşime Muta Nikahı Kıyacaklardı
Afrin'den Güzel Haber! Halk Evlerine Dönmeye Başladı
Bmgk'deki Suriye Oylaması Öncesi Rusya Ateşkesi Kabul Etti
Timsah Balığını Elinden Kaptı, Neye Uğradığını Şaşırdı
Belediyenin Temizlik İşçisinden 13 Yaşındaki Kız Çocuklarına Taciz!
Aksaray'ın Kabusu Kürt Yaşar Yakalandı!
Tavuğa Kekik Diye Bonzai Koyup 1 Kişiyi Öldürmüştü! İşte İstenen Ceza
Yolcular Yumruklar Arasında Kaldı! Otobüs Şoförüne Kano Saldırısı
Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İşte Afrin'e Yaklaşan Ypg Konvoyunun Sonu
Vicdansız Sürücü İple Boynundan Araca Bağladığı Köpeği Böyle Sürükledi
İzmir'de Yanan Kadının Kimliği De Sahte Çıktı
Reyhanlı Davasında Karar Çıktı: 53 Can İçin 53 Kez Müebbet!
Doğu Guta'daki Sivil Katliamı İçin Türkiye'den Rusya Ve İran'a Çağrı
Pkk'nın Ezidileri Zorla Silahlandırıp Savaştırmasına Tepkiler Çığ Gibi
Tsk'nın Operasyon Videosunu Silen Youtube'dan Açıklama!
Fenerbahçe Göz Kamaştırıyor! Derbide Yenilmeyi Unuttular
Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
Taşeron İşçi Sınavının Konuları Belli Oldu

Otomobilin yol kenarındaki tıra çarpması faciaya neden oldu

OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ TIRA ÇARPMASI FACİAYA NEDEN OLDU

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil yol kenarındaki tıra çarptı. Kazada sürücü ile 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki diğer iki yolcu da yaralandı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Otomobilin Yol Kenarındaki Tıra Çarpması Faciaya Neden Oldu(10/10)6

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YOL KENARINDA DURAN TIRA ÇARPTI

Salihli'den Alaşehir istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 TA 7884 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarında duran Mehmet İnal idaresindeki 45 VY 421 plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen sürücü ile 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki diğer yolcular Serhat Doymaz (26) ve Okan Tamkan (32) ise yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Cesetler, olay yerinde incelemeler tamamlandıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere Alaşehir Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otomobilin  Yol  Kenarındaki  Tıra  Çarpması  Faciaya  Neden  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER