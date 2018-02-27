Tugay Komutanlığı Binasında Korkutan Yangın!
Türk Ve İranlı Güreşçilerden Mehmetçik'e Destek
Boydaklarla, Teröristbaşı Gülen'in Bağlantısı Şirket Üzerinden Çıktı
İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı
Abd'den Afrin Açıklaması: Daeş'le Mücadelede Dikkatleri Dağıtıyor
İzmir'de Belediye İşçisi Görev Yeri Değiştirilince İntihara Kalkıştı
Çekya Kapıyı Araladı: Müslim'in İadesini Değerlendirebiliriz!
Uefa, Fransız Yıldız Nasri'yi Futboldan Men Etti
Müzik Festivalleri Eşit Sayıda Kadın Ve Erkek Sanatçıya Yer Verme Kararı Aldı
Slovakya'da 27 Yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Evinde Ölü Bulundu
Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Lübnan Başbakanı Hariri: Şok Yaratmak İçin İstifa Ettim
Fetö Sanığı Albayın Oğlu, 15 Temmuz'da Eyler, Kazandık Mesajı Atmış
Kayıp Gençler 100 Metrelik Uçuruma Yuvarlanmış Cipte Ölü Bulundu
Suudi Arabistan Kadınları Askere Alacak, Başvurular Başladı
Taraftara Hakaret Yapan Fernandao, Pfdk'ya Sevk Edildi
Şehit Sorgulama Ekranı Yeniden Açıldı! Öğrenmek İçin Tıklayın
Pfdk, İki Hocaya Da Cezayı Kesti
Sözde Soykırım Gerginliği Spora Sıçradı! Hollanda Şampiyonaya Gelmiyor
Müslim'in İadesinden Korkan Terör Yandaşları, Çekya'da Sokağa Döküldü

Otomobilin Yayaya Çarpıp Kamyonetle Arasında Sıkıştırdığı Anlar Kamerada

OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPIP KAMYONETLE ARASINDA SIKIŞTIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Ankara'da elinde pazar torbalarıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpan otomobil yayayı kamyonetle otomobil arasında sıkıştırdı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 10:10
Puan Ver : Otomobilin Yayaya Çarpıp Kamyonetle Arasında Sıkıştırdığı Anlar Kamerada(6/10)2

Ankara'da elinde torbalarla yolun karşısına geçen bir kişiye otomobil çarptı. Yaya, park halindeki kamyonetle otomobil arasında sıkıştı.

ELİNDE PAZAR ÇANTASIYLA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİYORDU

Ankara'da mahalle arasında meydana gelen kazada, elinde pazar arabası ve torbalarla yolun karşısına geçen kişiye bir anda yön değiştiren otomobil çarptı.

ARAÇ ÖNCE YAYAYA SONRA KAMYONETE ÇARPTI

Yayaya çarptıktan sonra hız kesmeyen araç, daha sonra da park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonet ve otomobil arasında sıkışan talihsiz yaya ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI

O esnada kamyonete bir şeyler yükleyen vatandaşlar, hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otomobilin  Yayaya  Çarpıp  Kamyonetle  Arasında  Sıkıştırdığı  Anlar  Kamerada    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER