OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPIP KAMYONETLE ARASINDA SIKIŞTIRDIĞI ANLAR KAMERADA
Ankara'da elinde pazar torbalarıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpan otomobil yayayı kamyonetle otomobil arasında sıkıştırdı.
Ankara'da elinde torbalarla yolun karşısına geçen bir kişiye otomobil çarptı. Yaya, park halindeki kamyonetle otomobil arasında sıkıştı.
ELİNDE PAZAR ÇANTASIYLA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİYORDU
Ankara'da mahalle arasında meydana gelen kazada, elinde pazar arabası ve torbalarla yolun karşısına geçen kişiye bir anda yön değiştiren otomobil çarptı.
ARAÇ ÖNCE YAYAYA SONRA KAMYONETE ÇARPTI
Yayaya çarptıktan sonra hız kesmeyen araç, daha sonra da park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonet ve otomobil arasında sıkışan talihsiz yaya ağır yaralandı.
AĞIR YARALANDI
O esnada kamyonete bir şeyler yükleyen vatandaşlar, hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaynak: haberinburada
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