OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ; ARAÇTAKİLER ŞOKA GİRİP BARİYERE BAKTI
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan talihsiz yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cesede bakamayan aile yan yana dizilip bariyerlere baktı.
Konya'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut (44), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobildeki aile ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Cesede bakamayan genç kız, cesedin yanından geçerken yüzünü çantasıyla kapatması dikkat çekti.
YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ, HAYATINI KAYBETTİ
Konya- Aksaray karayolunun 18'inci kilometresinde meydana gelen olyda, Fazıl Bülbül idaresindeki 34 EJ 5337 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut'a çarptı. Karabulut, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrasında Karabulut'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
GENÇ KIZ BAKMAMAK İÇİN ÇANTAYLA YÜZÜNÜ KAPATTI
Fazıl Bülbül'ün otomobilde bulunan ailesi ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Cesede bakamayan genç kız, cesedin yanından geçerken yüzünü çantasıyla kapatması dikkat çekti. Fazıl Bülbül ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'lı Teröristlerin Tuzakladığı Köylüler Yaşadıkları Dehşeti Anlattı
- Zayıflamak İsteyen Genç Kız, 8 Yıl Yatağa Bağlı Kaldıktan Sonra Öldü
- 'sefer Görev Emri' Çıkışının Ardından Milyonlar, E-Devlet'e Akın Etti
- Çalınan 3 Hollanda İneği, Kasapta Kesilmek Üzereyken Bulundu
- Edirne'de 500 Köpek Birden Ortadan Kayboldu
EKONOMİ HABERLERİ
- 3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
- Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
- Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti
- Vahşet! Arkadaşlarını Eğlendirmek İçin Kediyi Fırına Atıp Öldürdü
- Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu
- Festivalde Üzerine Ağaç Devrilen Adam Öldü, Eğlence Durmadan Devam Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar