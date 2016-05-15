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otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Tarih : 15 Mayıs 2016, 08:18
Puan Ver : Otomobilin Çarptığı Vatandaş Hayatını Kaybetti(5/10)6


Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Maslak istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 05.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nden Maslak istikametine seyir halinde olan 34 AJ 6555 plakalı otomobil sürücüsü karşıdan karşıya geçmek için yola atlayan bir vatandaşa çarptı.



Çarpmanın etkisiyle vatandaş yol kenarında bulunan bariyerlere fırladı.



Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa çarptığını gören otomobil sürücüsü durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti.








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