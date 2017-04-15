OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA SAVRULUP KANALİZASYONA DÜŞTÜ, ÖLDÜ
İzmir-Ankara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya 120 kilometre hızla gelen araç çarptı. Metrelerce havalanıp savrulan kurbanın cesedi kanalizasyondan çıkarıldı.
İzmir-Ankara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya 120 kilometre hızla gelen araç çarptı. Metrelerce havalanıp savrulan kurbanın cesedi kanalizasyondan çıkarıldı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya, yol kenarında bulunan ve bir kısmı kapalı olan kanalizasyona düştü. Üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki erkek, olay yerinde yaşamını yitirdi.
kaynak:milliyet
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