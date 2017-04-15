Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

otomobilin çarpmasıyla savrulup kanalizasyona düştü, öldü

OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA SAVRULUP KANALİZASYONA DÜŞTÜ, ÖLDÜ

İzmir-Ankara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya 120 kilometre hızla gelen araç çarptı. Metrelerce havalanıp savrulan kurbanın cesedi kanalizasyondan çıkarıldı.

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:42
Puan Ver : Otomobilin Çarpmasıyla Savrulup Kanalizasyona Düştü, Öldü(8/10)8


İzmir-Ankara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya 120 kilometre hızla gelen araç çarptı. Metrelerce havalanıp savrulan kurbanın cesedi kanalizasyondan çıkarıldı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya, yol kenarında bulunan ve bir kısmı kapalı olan kanalizasyona düştü. Üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki erkek, olay yerinde yaşamını yitirdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Otomobilin  Çarpmasıyla  Savrulup  Kanalizasyona  Düştü  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER