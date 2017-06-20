OTOMOBİLİN BAGAJINDAN SİLAHLA VURULMUŞ 3 YARALI ÇIKTI
Şanlıurfa'da polisi görüp kaçan ve kaza yaptıktan sonra silahla polise ateş açan zanlının kullandığı otomobilin bagajından silahla vurulmuş 3 yaralı çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Tülmen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Polisi ekipleri, kendilerini görüp kaçmaya başlayan Halil A.'nın kullandığı 63 PN 837 plakalı otomobilin peşine düştü. Polis ile otomobil arasında yaşanan kovalamaca kazayla son buldu. Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralı olarak, polise silahla ateş açtı.
Bagajdan silahla vurulmuş 3 yaralı çıktı
Mermileri biten zanlı kıskıvrak yakalanırken bagajı açan polisler, içerisinde silahla vurulmuş 3 yaralı daha olduğunu gördü. Bagajdan çıkan 3 yaralı ile polisin yakaladığı sürücü, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıslardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
kaynak:milliyet
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