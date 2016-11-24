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OTOMOBİLİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞE EL KONULDU


OTOMOBİLİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞE EL KONULDU
Tarih : 24 Kasım 2016, 15:28
Puan Ver : Otomobilin Arkasında Sürüklenen Köpeğe El Konuldu(7/10)5


TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde otomobilin arkasına iple bağlanarak götürülen köpek, barınağa alındı. Köpeğin sahibine M.V.'ye 526 TL para cezası kesildi.



Çorlu İlçesi'nin Hıdırağa Mahallesi'nde hareket halindeki 39 EH 155 plakalı otomobilin arkasına bir köpeğin iple bağlı sürüklenerek götürüldüğü gören bir kişi bunun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Polisi arayıp bilgi veren aynı kişi Çorlu Belediye Başkanlığı'na fotoğrafı e-mail ile gönderip, sürücüsünün bulunup gerekli işlemin yapılmasını istedi. Otomobil arkasına bağlanarak köpeğin sürüklenmesi fotoğraflarını gören Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri de, internet siteleri aracılığıyla otomobilin plakasını verip, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.



Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsü M.V.'yi yakalayarak gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. M.V., savunmasında köpeğin kendisine ait olduğunu belirterek, "İki gün önce köpeğim çalınmıştı. Onu arayıp buldum, iki sokak ötedeki evime götürürken büyük olduğu için arabanın içine koyamadım. Bir sokaktan diğerine götürüyordum, kesinlikle köpeğime eziyet etmedim" iddiasında bulundu.



 



kaynak:haberler








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