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Otomobili Üzerlerine Sürdü! İki Genç Kızın Kıl Payı Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada

OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRDÜ! İKİ GENÇ KIZIN KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Sultanbeyli'de kontrolünü kaybeden sürücü, iki genç kıza çarptı. Ölmekten son anda kurtulan 2 genç kızdan biri bacağından yaralanırken olay anı kameralara yansıdı.

Tarih : 08 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : Otomobili Üzerlerine Sürdü! İki Genç Kızın Kıl Payı Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada(10/10)6

Sultanbeyli'de kontrolünü kaybederek fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtulan genç kızlardan biri, bacağından yaralandı. Korkunç kaza saniye saniye kaydedildi.

PARK HALİNDEKİ ARACINI KARŞI YÖNE GEÇİRMEK İSTEDİ

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde önceki akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 55-60 yaşlarındaki sürücü, park halinde olan otomobiliyle hareket etti. Sürücü, karşı yöne geçerek sokağa girmek istedi.

MİNİBÜSE ÇARPMAMAK İÇİN KALDIRIMA ÇIKTI

Bu sırada gelen minibüse çarpmamak için kaçarken otomobilin kontrolünün kaybetti. Otomobil önce bulunduğu yöndeki kaldırıma, ardından karşı yöndeki kaldırıma çıktı.

KALDIRIMDAKİ 2 KIZA ÇARPTI

Otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan kıl payı kurtulan genç kızlardan biri bacağından yaralandı.

BİR KIZ BACAĞINDAN YARALANDI

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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