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Otomobili Çekilen Avukat, Çekicinin Sahibine Açtığı Davayı Kazandı

OTOMOBİLİ ÇEKİLEN AVUKAT, ÇEKİCİNİN SAHİBİNE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

İstanbul'da aracı usulsüz olarak çekilen avukat, çekici aracın sahibine dava açtı. Çekici araç önce haczeldi, ardından da yakalama kararıyla trafikten men edildi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Otomobili Çekilen Avukat, Çekicinin Sahibine Açtığı Davayı Kazandı(8/10)4

İstanbul Fatih'te aracının yedi emin otoparkına çekilmesinin ardından harekete geçen avukat, çekicinin sahibine dava açtı. Çekici için haciz kararı çıkarılırken, yakalama kararıyla da tafikten men edildi.

OTOMOBİLİ YEDİ EMİN OTOPARKINA GÖTÜRDÜLER

Avukat Orhan Gökçe, aracını İstanbul Fatih'te bulunan Vatan Caddesi'nde bir ara sokağa bıraktı. İşini bitirip geri döndüğünde ise aracı çekiliyordu. Çekilme anında geldi ve polislere 'Aracımı indirin. Ben aracımın başına geldim' dedi. Ancak polisler bunu yapmayarak otomobili yedi emin otoparkına götürdü.

HATALI PARK CEZASI KESİLDİ

Hatalı park yapan Gökçe'ye 74 lira park cezası kesildi. Ayrıca 90 lira çekici, 10 lira da otopark parası eklendi.

ÇEKİCİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bunun üzerine Gökçe harekete geçti. Aracını çeken çekiciye önce haciz koydurdu, ardından da araç için yakalama kararı çıkarttırdı. Mahkemenin verdiği haciz ve yakalama kararın ardından da çekici yedi emin otoparkına çekildi ve trafikten men edildi.

YÖNETMELİKTE NE YAZIYOR?

Araca park cezası kesilebileceğini, ancak götürülemeyeceğini söyleyen Avukat Gökçe, "İlgiliye hatalı park için para cezasını tebliğ edecek, ama aracı çekiciden indirecek ve yedi emin otoparkına götürmeyecek." dedi. Gökçe, trafik yönetmeliğinde de durumun bu şekilde geçtiğini, araç sahibinin aracın başına geldikten sonra polisin o aracı indirmek zorunda olduğunu belirtti.

"MUHTEMELEN TRAFİK POLİSİ DE BİLMİYOR"

Avukat Gökçe ayrıca, aracını çeken trafik polisine de yönetmeliği aktardığını ve aracı inmesi gerektiğini söylediğini ifade ederek, "Ama trafik polisi yönetmeliği bilmiyor muhtemelen. Benim bu talebimi kabul etmedi." dedi. (TRT 1)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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