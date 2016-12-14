

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde yeni aldıkları otomobille gezmeye çıkan 30 yaşındaki Sezgin ve kardeşi 23 yaşındaki Sezer Çırak kardeşlerle aRkadaşları 29 yaşındaki Berkan Çam kazada öldü.



Kaza saat 03.00 sıralarında Orhangazi İlçesi'nde meydana geldi. Sezgin Çırak yönetimindeki 6 CVM 08 plakalı otomobil Gemlik- Orhangazi karayolunda kar yağışı nedeniyle süRücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan bir aydınlatma direğine vurarak durabildi.



Hurda yığını haline dönen otomobilde bulunan Sezgin Çırak kardeşi Sezer Çırak ile arkadaşları Berkan Çam araç içinde sıkıştı. Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, 3 kişinin de öldüğünü belirledi.İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan yarım saat süren çalışmaların ardından çıkarılan 3 kişinin cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.







kaynak:sözcü