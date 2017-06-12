OTOMOBİLE GİREN 2 METRELİK YILAN ÇIKARILDI
BARTIN'da otomobilin lastiğinin üst tarafına giren yılan, itfaiye görevlisi tarafından çıkarıldı.
Tuna Mahallesi'nde oturan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Yasin Çetinkaya, komşusunun park halindeki otomobilinin sol ön lastiğinin üst tarafına giren yılanı gördü.
Çetinkaya, komşusu ile birlikte yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Çetinkaya ve komşusu, önce aracın kaput kapağını açıp yılanın bulunduğu yere hortumla su tuttu. Ancak yılan dışarıya çıkmadı. Bunun üzerine lastik üzerindeki bölüm söküldü. Çetinkaya, bu sırada kuyruğunu dışarıya çıkaran yılanı yakaladı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, çevrede paniğe yol açtı. Çetinkaya, yılanı ormanlık alanda doğaya bıraktı.
kaynak:milliyet
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