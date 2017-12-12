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Otomobile çarptı sonra kaldırıma çıkıp yayayı ezdi: 3 yaralı

OTOMOBİLE ÇARPTI SONRA KALDIRIMA ÇIKIP YAYAYI EZDİ: 3 YARALI

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen vatandaşı ezdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : Otomobile Çarptı Sonra Kaldırıma Çıkıp Yayayı Ezdi: 3 Yaralı(8/10)4

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce otomobile sonra kaldırımda yürüyenlere çarptı.

KONTROLDEN ÇIKTI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 21.45 sıralarında Edirne'nin Keşan ilçesinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'nden Keşan 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı karargahı yönüne giden Fazıl Gülle (19) yönetimindeki 58 FT 535 plakalı minibüs, karargah kavşağında karşı yönden gelerek Paşayiğit Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Hüseyin Özkan (20) idaresindeki 22 RG 003 plakalı otomobille çarpıştı.

KALDIRIMA ÇIKARAK YAYAYA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkarak önce veteriner albay Salih Demirel'e (53) daha sonra ise subay lojmanlarının duvarına çarptı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri Gülle ve Özkan ile yaya Salih Demirel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

LOJMANLARIN DUVARI YIKILDI

Subay lojmanları duvarının bir kısmı ise yıkıldı. Kaza yapan araçlar, polisin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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