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otomobile ateş açıldı: 4 yaralı

OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI: 4 YARALI

Konya'da bir otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateşte, 4 kişi yaralandı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:33
Puan Ver : Otomobile Ateş Açıldı: 4 Yaralı(5/10)5


Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik arkadaş grubu, pazar alanında alkol aldıktan sonra, geldikleri 42 DCK 01 plakalı otomobileÿbinip, evlerine gitmek için hareket etti.



Bu sırada henüz plakası belirlenemeyen bir kamyonetten, otomobile pompalı tüfekle iki el ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar,ÿAli Sarı'nın (28) omuz ve yüzüne, Emrullah Solak'ın (24) dizine, Abdülhamit Kalender'in (22) eline,ÿHüseyin Uçar'ınÿ(23) ise el ve omzuna isabet etti. Mehmet Ali Çokurpınar (31) ise yara almadan kurtuldu.



 



kaynak:sabah








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