Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırıp, 2016 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında başlattıkları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da zenginleştirdi



Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırıp, 2016 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında devreye koydukları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da güçlendirdi.



Yerli ve yabancı bazı firmalar, aralık ayı ortalarında kampanya kapsamındaki alternatif ve avantajlı ödeme seçeneklerine ilave indirimler ekleyip, sıfır faizli kredilerin vadesini 30 aya kadar çekerken, bazı firmalar da "ÖTV ve kur farkı bizden" yarışına dahil oldu.



AA muhabirinin, Türk otomotiv pazarında faaliyet gösteren bazı firmalardan derlediği bilgilere göre, 2016 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala, sıfır faizli finansmandan, nakit alım indirimleri ve sabit kura kadar geniş bir yelpazede alternatif ödeme seçenekleri sunan, hatta "ÖTV ve kur farkı"nı karşılayan firmalar arasında rekabet arttı.



Avantajlı ve alternatif ödeme seçenekleri sunan yılın son kampanyalarında, "11 bin 400 liraya varan indirim, "Düz vites fiyatına otomatik vites", "4 bin liraya varan takas indirimi", 30 aya varan sıfır faiz", "6 ay taksit erteleme", "4 yıla uzayan vade", "Yüzde 5'e varan indirim", "ÖTV ve kur farkının karşılanması" ve "sabit kur" gibi fırsatlar yer alıyor.







kaynak:ahaber