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Otomobilde Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift Hakkında Karar Çıktı

OTOMOBİLDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALANAN ÇİFT HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Geçtiğimiz mart ayında Dubai'de otomobilde cinsel ilişkiye girerken yakalanan Japon çift hakkında mahkeme sınırdışı edilmeleri yönünde karar verdi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Otomobilde Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift Hakkında Karar Çıktı(10/10)6

Dubai'de, sahilde park halindeki bir otomobilin içinde cinsel ilişkiye girerken yakalanan Japon çift hakkında sınırdışı kararı çıktı.

POLİS MEMURUNA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Gulfnews sitesinin haberine göre; olay geçen mart ayında yaşandı. İzindeyken, kentin batısında bulunan El Sufuh semtinde ailesiyle birlikte plaja giden bir polis memuru, çifti arabada cinsel ilşkiye girerken yakaladı.

"KIYAFETLERİMİ KUSMAK İÇİN ÇIKARDIM" DEDİ

Polis memuru, olaya ilişkin Dubai Polisi'nin operasyon birimine ihbarda bulundu. Olay yerinde gerçekleştirilen sorgulamada 41 yaşındaki Japon, polise lüks bir otelde alkol aldıktan sonra 28 yaşındaki arkadaşıyla sahile geldiklerini söyledi. Haberde adı anılmayan adam, alkol aldıktan sonra midelerinin ağrıdığını ve kusmak için kıyafetlerini çıkardıklarını savundu.

"HOŞGÖRÜLÜ BİR CEZA" İSTEDİLER

Haklarında kamu davası açılan çifte, 'evlilik dışı cinsel ilişki' ve 'alkol tüketmek' suçlamaları yöneltildi. Dubai'da mahkemeye çıkarılan çift, itiraf pazarlığına yanaştı ve mahkeme başkanından 'hoşgörülü bir ceza' vermesini istedi.

SINIR DIŞI EDİLMELERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme çifti rıza ile cinsel ilişkiye görmekten mahkûm etti ve bir yıl hapis vererek, cezayı erteledi. Mahkeme çiftin sınır dışı edilmesine hükmetti.

Ancak karara itiraz eden çift, eylül ayında Temyiz Mahkemesi'ne çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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