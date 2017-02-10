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otomobilde cam film cezasında gelişme

OTOMOBİLDE CAM FİLM CEZASINDA GELİŞME

Otomobilinde cam filmi bulundurduğu için ceza kesilen sürücünün açtığı dava için Yargıtay kararını verdi.

Tarih : 10 Şubat 2017, 10:54
Puan Ver : Otomobilde Cam Film Cezasında Gelişme(7/10)8


Balıkesir'de otomobilinin camında bulunan siyah cam filmine ceza kesilen bir vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Cezanın iptali için açılan dava ilçe adliyesinde reddedilirken, Yargıtay emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Araç sürücüsünün görüşünü engelleyecek bir durum olmadığı gerekçesi ile araç sahibine kesilen 189 TL'lik trafik cezası Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından iptal edildi.



Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde aracının camlarında bulunan cam filmi sebebi ile ceza kesilen Fikri Conker, Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 19 Ceza Dairesi cam filmi sebebi ile kesilen cezayı iptal ederek emsal bir karara imza attı. Dursunbey Kaymakamlığında yazı işleri müdürlüğü yapan Fikri Conker'e 2015 yılı nisan ayında aracının camlarında bulunan cam filmi sebebi ile kesilen ceza Yargıtay'dan döndü.



Kesilen bu cezanın ardından hemen mahkemeye başvuran Fikri Conker yerel mahkemeden ret kararı alınca durumu bir üst mahkemeye taşıdı. Kesilen cezanın kanunlara aykırı olarak kesildiğini iddia eden Conker, yönetmeliklerle kesilen bu cezanın kurumlar arasında görüş farklılığına sebep olduğunu ve yanlış yorumlandığını savundu. Aracın fenni muayeneden cam filmleri ile kusursuz şekilde çıktığını ifade eden Conker, trafikte ise polis tarafından bu filmlere ceza kesildiğini hatırlattı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Otomobilde  Cam  Film  Cezasında  Gelişme    haber

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