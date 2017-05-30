OTOMOBİL YOL KENARINDA DURAN KAMYONA ÇARPTI!
İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde, 28 yaşındaki Halil Güntekin yönetimindeki otomobil yol kenarında duran kamyona çarptı. Kazada, sürücü Halil Güntekin ile aynı otomobildeki kardeşi 15 yaşındaki Tunahan Güntekin ve 62 yaşındaki Mehmet Özer öldü.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir aileyi yok eden trafik kazasında yürek burkan detay ortaya çıktı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde uzun zamandır görüştüğü kız arkadaşı ile sözlenen 28 yaşındaki Halil Güntekin, dün akşam saatlerinde annesi Ayşe Güntekin (47) kardeşi Tunahan Güntekin(15) ve Mehmet Özer (62) ile birlikte eve dönmek için yola çıktı. İzmir - İstanbul Otoyolu'nda Manisa istikametinde İzmir yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 PK 4887 plakalı bir araç bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek maddi hasarlı kaza yaptı. Bunun üzerine aynı istikamette ilerleyen Birkay K. yönetimindeki 35 AJ 5045 plakalı kamyon, kaza yapan aracın yolu kapatması nedeniyle yolun kenarında durdu. Bu sırada arkadan gelen Halil Güntekin'in kullandığı 35 EB 7762 plakalı Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer Hayatını kaybederken, anne Ayşe Güntekin ise ağır yaralandı.
kaynak:milliyet
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