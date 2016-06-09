OTOMOBİL YIKARKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde işyerine ait otomobili yıkamak için yakınındaki akaryakıt istasyonuna giden 27 yaşındaki Ali Rıza Çatal, basınçlı su aletindeki elektrik kaçağı yüzünden akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde işyerine ait otomobili yıkamak için yakınındaki akaryakıt istasyonuna giden 27 yaşındaki Ali Rıza Çatal, basınçlı su aletindeki elektrik kaçağı yüzünden akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir araç kiralama şirketinde çalışan Ali Rıza Çatal, şirket araçlarından birini yıkamak üzere akaryakıt istasyonuna gitti. Burada 1 TL atılarak çalıştırılan araç yıkama otomatının başına geçen Çatal, parayı attıktan sonra basınçlı su sıkan aleti eline aldı. Tetiğe dokunduğu anda elektrik akımına kapılan Çatal yere yığıldı.
Akaryakıt istasyonu çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çatal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Çatal'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çatal'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Mahmutlar'da toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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