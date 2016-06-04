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otomobil ve hafif ticari satışları 100 bine yaklaştı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ SATIŞLARI 100 BİNE YAKLAŞTI

2015 yılını 1 milyon adetlik rekorla kapatan otomotiv pazarı kötü başladığı 2016'da mayıs ayıyla birlikte yeniden gaza bastı.

Tarih : 04 Haziran 2016, 10:02
Puan Ver : Otomobil Ve Hafif Ticari Satışları 100 Bine Yaklaştı(9/10)11


2015 yılını 1 milyon adetlik rekorla kapatan otomotiv pazarı kötü başladığı 2016'da mayıs ayıyla birlikte yeniden gaza bastı. Bu yıl toplam pazar ilk kez mayıs ayıyla birlikte 5 ayda geçtiğimiz yılı geride bıraktı. Mayısta 93 bin adetle rekor satış yapılırken, 5 ayda yüzde 0.26'lık artışla 347 bin 277 adet araç satıldı. Bu da 5 aylık rekor olarak kayıtlara girdi.



MAYIS ayında yaşanan büyük sıçramayla birlikte Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.26 artarak 347 bin 277 adetlik rekor satışa ulaştı. 2015 yılındaki 1 milyon adetlik rekor satışın ardından 2016 yılına küçük kayıplarla başlayan otomotiv pazarı mayıs ayında tam anlamıyla patlama yaşadı.



Ramazan ayı öncesi talepteki artış ve filo satışlarının etkisiyle mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 93 bin adetle rekor seviye yükseldi. Bu rakam en çok satış yapılan mayıs olarak kayıtlara geçti. 81 bin 542 adet olan 2015 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 15.16 oranında arttı.








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