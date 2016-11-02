

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,06 daraldı.







Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 10 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,06 daralarak 719 bin 499 olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 10 ayında 727 bin 243 araç satılmıştı.







Otomobil satışları, bu yılın 10 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,77 artarak 553 bin 111'e ulaştı. 2015 yılı aynı dönemde 548 bin 859 satış gerçekleşmişti.







Hafif ticari araç pazarı da bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 6,72 gerileyerek 166 bin 388 rakamına düştü, rakam geçen yılın aynı döneminde 178 bin 384 olmuştu.