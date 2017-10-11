OTOMOBİL ÜRETİMİ TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE
Türkiye'de bu yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 31 artarak 839 bine çıkan otomobil üretimi, tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre otomotiv üretimi eylül ayında yüzde 13 artışla 134 bin 247 oldu. OSD'den yapılan açıklamaya göre eylül ayında otomobil üretimi yüzde 13 artışla 88 bin 952 olurken, satışlar yüzde 7 artışla 73 bin 602 oldu.
İLK 9 AYDA ÜRETİM REKOR KIRDI
2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış ile toplam 1 milyon 223 bin 838 adet taşıt aracı üretildi. Toplam üretim, Ocak-Eylül döneminde tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Aynı dönemde yüzde 31 artarak 839 bine ulaşan otomobil üretimi de tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti.
OCAK-EYLÜLDE PAZAR YÜZDE 2 DARALDI
İlk 9 ayda toplam pazar yüzde 2 oranında daralarak 643 bin adet oldu. Toplam otomotiv ihracatı ise bu dönemde adet bazında yüzde 24, değer bazında yüzde 38 oranında artış kaydetti. 9 ayda toplam üretim 1 milyon 224 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı ise 21,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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