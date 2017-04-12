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otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı

OTOMOBİL ÜRETİMİ SON 10 YILIN REKORUNU KIRDI

2017 Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 300 bine ulaştı. Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:36
Puan Ver : Otomobil Üretimi Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı(5/10)6


Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıklamasına göre, ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23, Otomobil üretimi ise yüzde 44 arttı. Ocak-mart döneminde, toplam otomotiv üretimi 424 bin, otomobil üretimi ise 300 bin düzeyinde gerçekleşti.



2017 yılı ocak-mart döneminde toplam pazar yüzde 8 daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 daralarak 116 bine geriledi.



 



kaynak:milliyet








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