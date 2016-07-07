

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde bir aracın sıkıştırması sonucu yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralının araçta 6 kişi olduklarını söylemesi üzerine, çevrede çalılar arasında dakikalarca arama yapılırken, sonradan araçta 5 kişi olduğu anlaşıldı.







Kaza saat 02.00 sıralarında, D-100 Karayolu Uzunçiftlik Emekevler mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Remzi Kesici yönetimindeki 41 KS 487 plakalı otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 34 UD 8567 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Araçta bulunan 4 kişi çevredeki yeşil alana fırlarken, 1 kişi ise ön camdan çıkarak aracın üzerinde kaldı.