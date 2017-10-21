OTOMOBİL TIR'A ARKADAN DALDI, İKİ ÜNİVERSİTELİ KIZ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Kuzey Marmara Otoyolunda kontrolden çıkan bir araç, TIR'a çarptı. Kazada 2 üniversiteli hayatını kaybetti. Kazaya karışanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Altan D. yönetimindeki araç, otoyolda bulunan Orhan G. himayesindeki TIR'a arkadan çarptı.
İKİ ÜNİVERSİTELİ KIZ CAN VERDİ
Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Altan D, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, aynı araçta bulunan Merve Oruç ve Ezgi adında iki genç öğrenci olay yerinde feci şekilde can verdi.
OTOMOBİLİN KAPISI TIR'A ASILI KALDI
Öte yandan, çok hızlı gittiği öğrenilen Altan D. himayesindeki otomobilin kapısının TIR'a asılı kaldığı ve genç öğrencilerin notlarının yerlere saçıldığı görüldü.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazadan sonra olay yerine gelen öğrencilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
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